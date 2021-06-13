На станции «Аппаратная» уже горят дома. МЧС задействует пожарный поезд (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжают тушить крупный пожар возле железнодорожной станции «Аппаратная». Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. На месте работают 20 пожарных машин, также задействован пожарный поезд. Для координации действий огнеборцев развернут штаб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, сначала загорелся частный жилой дом по адресу: улица Аппаратная, 7. Сообщение о пожаре поступило в 13:42. Огонь быстро перекинулся сначала на деревянные постройки, а затем на соседние складские помещения и кровли двух многоквартирных домов. До приезда пожарных из жилых зданий самостоятельно эвакуировались 24 человека, в том числе трое детей. Пострадавших в ЧП нет.

Ранее очевидцы сообщали, что в пожаре сгорело несколько автомобилей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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