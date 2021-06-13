На Шарташе крупный пожар: сгорели несколько автомобилей и построек

В Екатеринбурге одновременно вспыхнули два крупных пожара.

Очевидцы сообщают о сильном возгорании в районе железнодорожной станции «Аппаратная» недалеко от озера Шарташ. Огонь уже уничтожил несколько автомобилей и дворовых построек и перекинулся на двухэтажные дома. В это же время распространяется пожар на городском кладбище Никольское. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС региона, там загорелся ангар. Пострадавших в обоих происшествиях нет.

Напомним, из-за теплой и сухой погоды в Екатеринбурге объявлен режим высокой пожарной опасности. Ситуацию усугубляет тополиный пух, который поджигают безответственные горожане. В МЧС уточнили, что сейчас в городе только два действующих пожара. Однако вызовов на мелкие возгорания много – точная цифра появится позднее.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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