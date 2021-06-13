Жителей сгоревших домов на Аппаратной разместили в школе №24

Крупный пожар на улице Аппаратной в Екатеринбурге потушен. По данным МЧС, открытый огонь был ликвидирован в 17:15. Сейчас пожарные ведут пролив сгоревших конструкций. Общая площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Пострадавших в ЧП нет.

Огонь повредил три жилых дома. Более 20 жильцов успели эвакуироваться еще до приезда пожарных. Для погорельцев развернут пункт временного пребывания в школе №24 на Севастопольской, 1. В дальнейшем городские власти примут решение о предоставлении нуждающимся жилья из маневренного фонда, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Как ранее писал «Новый День», возгорание началось с частного дома на Аппаратной, 7. Затем огонь перекинулся на дворовые постройки, потом на соседние склады и после – на крыши двухэтажных жилых домов. Быстрому распространению пожара способствовал сильный ветер. В МЧС присвоили ЧП третью категорию сложности, на месте был развернут штаб пожаротушения. Работа огнеборцев осложнялась тем, что на территории не было водоемов и гидрантов. Для тушения был задействован пожарный поезд, 21 пожарная машина и 99 человек личного состава, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС региона Валерий Казаков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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