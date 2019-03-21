Андрей Малахов приехал в Ивдель и ужаснулся

Известный телевизионщик Андрей Малахов, который ведет программу на канале «Россия», приехал в Ивдель. Город на севере Свердловской области он посетил на пути к перевалу Дятлова. Судя по записи в инстаграме ведущего, уральская глубинка поразила Малахова. «Теперь понятно, где Дэмиан Херст черпает вдохновение», ‒ написал он.

Также Малахов пообещал «новые шокирующие подробности гибели туристов». Напомним, что ранее сотрудники Генпрокуратуры РФ обнародовали некоторые документы, связанные с дятловцами и ранее хранившиеся под грифом «Секретно». Сотрудники ведомства заявили в СМИ, что никакие конспирологические или мистические версии гибели туристов ‒ от инопланетного вторжения, от духов, от рук иностранных разведчиков или советских спецслужб ‒ даже не рассматриваются.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной также говорил, что ведомство решило провести новую проверку по просьбам родственников погибших. «С привлечением экспертов мы намерены проверить 3 из 75 версий. Все они связаны с природными явлениями – это так называемая снежная доска, лавина или ураган. Криминал полностью исключается», – заявлял он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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