«Духи не пускают»: на Урале отменили забег по перевалу Дятлова (СКРИН)

На Среднем Урале организаторы в последний момент отменили многодневный забег по перевалу Дятлова и плато идолов Маньпупунер. Из-за арктического циклона спасатели закрыли переправу через Вижай и добраться до начальной точки маршрута стало невозможно. Стартовый взнос – 55 тысяч рублей на человека – обещали вернуть.

Сообщение об отмене ультрамарафона «Перевал Дятлова – Маньпупунер» появилось накануне вечером в сообществах организаторов – TransUral.

«ГОНКА ОТМЕНЯЕТСЯ. СРОЧНАЯ МОЛНИЯ ОТ МЧС. Ультрамарафон «Перевал Дятлова – Маньпупунёр» не состоится. Переправа через Вижай закрыта. Природа непредсказуема. Все вопросы и подробности, когда организаторы выйдут на связь», – говорится в сообщении.

Об отмене забега стало известно в последний момент. Многие участники уже прибыли в Ивдель со всем снаряжением и ждали старта, который был намечен на 1 августа. Изначально организаторы сообщили, что из-за арктического циклона маршрут сократится на 5 километров – предполагался забег от базы Ильича в Ивделе до горы Отортен и обратно. Но из-за закрытия переправы гонку пришлось совсем отменить.

«Таинственные духи перевала не пускают», – предполагают участники сообщества TransUral в «ВКонтакте».

Участникам сообщили, что деньги, которые были уплачены в качестве стартового взноса, вернут. Суммы немаленькие: 54 900 рублей с человека. При этом спортсмены надеются, что забег по легендарному перевалу Дятлова все-таки удастся реализовать – хотя бы через год.

Гонки «ТрансУрал» – это проект, в рамках которого экстремалам предлагают преодолевать многодневные беговые дистанции в непростых условиях Урала. Участники уже совершали забег на высшую точку Уральского хребта – гору Народная, бегали по полярным краям. Этот год должен был стать самым ярким – с забегом по перевалу Дятлова (спустя 60 лет после таинственных событий) и плато Маньпупунер (плато мансийских идолов). Забирать участников с перевала должны были на вертолетах.

Напомним, группа Дятлова, состоявшая из 10 человек, 23 января 1959 года отправилась в туристический поход по Северному Уралу. 28 января один из них – Юрий Юдин – вынужден был вернуться домой из-за болезни. На активную часть маршрута вышли 9 туристов. Поход имел третью (наивысшую) категорию сложности. За 16 дней участники должны были преодолеть на лыжах не менее 350 километров, совершить восхождения на горы Отортэн и Ойко-Чакур, а 12 (или 14) февраля – выйти к поселку Вижай, откуда дать телеграмму в УПИ. Но на связь они не вышли. На их поиски отправились 20 февраля. 26 февраля на склоне горы Холат-Сяхыл (гора Мертвецов) была найдена палатка. Тела всех погибших были обнаружены в разных местах с февраля по май 1959 года. Расследование уголовного дела длилось ровно 3 месяца – с 28 февраля – по 28 мая и было закрыто с формулировкой: «Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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