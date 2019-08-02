На Урале начались дождевые паводки

Сильные дожди в Свердловской области спровоцировали подъем воды на участках рек бассейнов Туры, Сосьвы и Лозьвы. Местами интенсивность повышения уровней достигала 35-55 сантиметров в сутки. Поскольку дожди на Урале будут идти еще несколько дней, паводковая ситуация здесь может осложниться.

«В большинстве остальных рек Свердловской области пока отмечаются не такие существенные подъемы уровней, но вода начнет прибывать», – предупреждает уральский гидрометцентр.

По прогнозам специалистов, дождевые паводки будут наблюдаться в первой пятидневке августа. В районах выпадения обильных осадков ожидаются резкие подъемы уровней воды в реках и интенсивный приток воды в пруды и водохранилища. Местами вода будет выходить на пойму, возможны подтопления равнинных участков.

Напомним, на Среднем Урале продолжает действовать штормовое предупреждение – в некоторых районах возможны очень сильные дожди и грозы с порывами ветра до 25 м/с.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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