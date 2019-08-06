Уральское село отрезано паводком, жителей пересадили на лодки

В Свердловской области из-за сильных дождей начался паводок на реке Туре. В результате природной стихии затопило низководный мост у села Жуковского и временно ограничено автомобильное сообщение с селом Кумарьинским, где проживают 13 человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, по просьбе сельчан на реке в круглосуточном режиме работает лодочная переправа и ходит катер на пять посадочных мест.

«Жизнеобеспечение населения не нарушено: в селе имеется необходимый запас медикаментов, продуктов питания и товаров первой необходимости. Для связи в селе имеется таксофон. Старосты сел Кумарьинского и Жуковского находятся на постоянной связи с единой дежурно-диспетчерской службой Туринского ГО», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели отметили, что подтоплений населенных пунктов в Свердловской области нет и не прогнозируются в будущем. Напомним, что в регионе действует штормовое предупреждение о сильных ливнях и грозах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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