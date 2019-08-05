На Среднем Урале снова ждут ливни и грозы

Метеорологи и спасатели в очередной раз продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Завтра, 6 августа местами ожидаются грозы, очень сильные дожди и порывы ветра до 23-25 метров в секунду. Информация об ухудшении погоды направлена руководителям муниципалитетов, министерств и организаций, ответственных за жизнеобеспечение населения. Властям рекомендуется принять профилактические меры и держать ситуацию в территориях под контролем, сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасатели напоминают жителям, что в непогоду лучше отменить походы и отдых на природе, а автомобилистам следует быть внимательнее на дорогу. Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, стоять рядом с металлическими конструкциями, дома лучше выключить электроприборы, не пользоваться смартфоном и не стоять у открытого окна. Добавим, что грозы и ливни принесут с собой похолодание. К среде, 7 августа, дневная температура воздуха составит +13…+18 градусов, а ночью будет колебаться от +7…+12. В отдельных районах области в низинах ночная температура будет опускаться до +3.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.08.19

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