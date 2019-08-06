Сегодня день Бориса и Глеба. Ожидаются грозы

Сегодня православная церковь чтит память благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба.

Князья Борис и Глеб – сыновья равноапостольного киевского князя Владимира, крестившего Русь. После его смерти в 1015 году вспыхнула междоусобная война между 12 сыновьями Владимира. По закону престол должен был перейти к Борису, но тот не стал его оспаривать у захватившего власть Святополка Окаянного – пасынка князя Владимира. Но чтобы наверняка обезопасить себя на престоле, Святополк подослал к Борису убийц. Вскоре был убит и Глеб.

В 1071 году Борис и Глеб были канонизированы, после того, как стали совершаться чудеса исцеления возле их мощей. Они стали первыми святыми, канонизированными на Руси, и были самыми почитаемыми святыми, в частности, воинами, так как являлись им в поддержку накануне решающих битв. Отметим, что память мучеников Бориса и Глеба православные чтят два раза в году – 6 августа и 15 мая, именно в этот день в 1072 году состоялось перенесение их мощей в храм, построенный в честь святых князем Изяславом в Киеве.

Борис и Глеб считались попечителями хлеборобов. Согласно народной традиции, на «Бориса и Глеба летних» полностью поспевает хлеб. Именно с 6 августа приступали к уборке зерновых, но в сам праздничный день в поле не выезжали, так как в этот день обычно случались сильные грозы, которые могли выжечь копны: «Бориса и Глеба – паликопна» (гроза жжет копны), «На Глеба и Бориса за хлеб не берися».

Символично, что сегодня в Челябинской, Свердловской и Курганской областях объявлено штормовое предупреждение – ожидаются грозы, ливневые дожди и усиление ветра до 25 метров в секунду.

Екатеринбург, Елена Васильева

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