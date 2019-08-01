МЧС продолжит поиски пропавших на Лозьве – группировка спасателей усилена (ФОТО)

Поисковая операция на реке Лозьве будет продолжена завтра – спасатели ищут мужчину и ребенка, которые находились в перевернувшейся лодке. Группировка МЧС будет усилена спасателями из Екатеринбурга, они в ближайшие часы прибудут в поселок Вижай.

Напомним, днем 31 июля группа из пяти человек – двое взрослых и трое детей – на лодке отправились из Вижая в поселок Ушма. Но до конечного пункта они так и не добрались. Сегодня ночью начались поиски пропавших, и к утру спасатели обнаружили сначала лодку в 17 километрах от Ушмы, а затем тела трех пассажиров – женщины и двоих детей.

Поиски продолжались весь день, сегодня было обследовано 140 километров. Спасателям помогают жители двух поселков, сотрудники полиции и следственного комитета, представители администрации Ивделя. В сегодняшней операции участвовали 44 человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Добавим, что обстоятельства трагедии устанавливает следственный комитет в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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