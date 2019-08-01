«Без признаков жизни» – в Лозьве нашли женщину и двоих детей, пропавших накануне

Сегодня около одиннадцати часов утра спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда, искавшие пропавших вчера, 31 июля, двух взрослых и троих детей (которые отправились на лодке в соседний поселок), нашли в реке троих из потерявшихся.

«В 18,5 км от поселка Ушма в реке Лозьве сотрудники МЧС нашли женщину и двоих детей без признаков жизни, поиски мужчины и еще одного ребенка продолжаются. Лодка была обнаружена ранее в 17 км от п. Ушма», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», по информации пресс-службы ведомства, информация о пропавших поступила в МЧС сегодня в два часа ночи: из поселка Вижай в поселок Ушма Ивдельского ГО по реке Лозьве накануне днем отправилась лодка, в которой находились двое взрослых и трое детей. Больше их никто не видел.

«Следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области по сообщению о безвестном исчезновении пяти человек, в том числе троих детей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», – сообщил «Новому Дню» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Екатеринбург, служба информации

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