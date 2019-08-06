Спад воды в Лозьве позволит спасателям искать пропавших мужчину и ребенка в прибрежной зоне (ФОТО)

За минувшие сутки уровень воды в реке Лозьве снизился еще на 4 см, что позволит спасателям обследовать прибрежную зону в поисках двух пропавших манси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, за вчерашний день спасатели обследовали по воде 130 км, пропавшие не обнаружены. Поиски продолжаются. Операция идет шестые сутки, в ней задействованы 38 человек (спасатели, местные жители, волонтеры, представители следственного комитета, полиции, администрации Ивделя), 12 единиц техники.

Напомним, 31 июля мать Светлана Пеликова с тремя несовершеннолетними детьми и своим знакомым Павлом возвращались на лодке из Вижая в национальный поселок Ушму. Но до дома они не добрались. Утром 1 августа спасатели нашли тела женщины и двух детей без признаков жизни. Общественники организовали сбор средств на похороны семьи Пеликовых, необходимые деньги поступили за два дня. Вчера женщину и двух детей похоронили, мужчину и третьего ребенка все еще не нашли.

Ивдель, служба информации

Ивдель. Другие новости 06.08.19

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