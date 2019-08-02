После гибели семьи манси на Лозьве власти задумались, как сохранить остальных

«Трагедией для целой народности» назвала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова гибель на реке Лозьве семьи манси с тремя детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате омбудсмена, к сожалению, это не первая трагедия. Хотя манси хорошо знают русло реки, нельзя исключать риск наткнуться на лодке-плоскодонке на затонувшее дерево. А вода в реке быстрая и холодная. Кроме того, плавать манси не умеют – отношение к природе у них свое, а река Лозьва для них святая.

Напомним, днем 31 июля группа из пяти манси – мужчина, женщина и трое детей – на лодке возвращались из Вижая в национальный поселок Ушма. Но до конечного пункта они так и не добрались. К утру 1 августа спасатели обнаружили сначала лодку в 17 километрах от Ушмы, а затем тела трех пассажиров – женщины и двоих детей. Семья ездила в больницу. Добавим, ранее свердловскими властями уже обсуждалась возможность покупки транспортного средства на воздушной подушке, рассчитанного на большее число пассажиров, чтобы на нем в поселок манси и из него можно было добраться в любое время года.

Кроме того, уже не раз предлагалось вернуться к обсуждению вопроса строительства начальной школы в Ушме, чтобы не доставлять первоклашек по бездорожью, на лодке-плоскодонке по реке, а зимой на снегоходе в школу-интернат. Там они проводят много месяцев вдали от родных, привычного уклада жизни и не получают необходимого опыта и знаний. Но пока решения нет.

Напомним, манси – единственный коренной малый народ Севера, проживающий в Свердловской области, преимущественно в Ивдельском округе. По данным на 27 мая этого года здесь проживало 122 манси, из них ведут традиционный образ жизни и осуществляют традиционную хозяйственную деятельность 65. Детей до 18 лет – 43.

Екатеринбург, Ивдель, служба информации

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