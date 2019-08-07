Спасатели до сих пор не нашли следов пропавших на Лозьве манси

Поисковая операция на реке Лозьва, которая длится уже неделю, пока не дала результатов. Спасатели не могут найти следов пропавших мужчины и ребенка, которые находились в перевернувшейся 31 июля лодке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, уровень воды в реке за сутки снизился еще на 4 сантиметра. Это помогло спасателям обследовать 90 километров акватории и прибрежной зоны от Вижая до Ушмы в обоих направлениях. В поисках помогают местные жители, волонтеры, сотрудники СК и полиции – всего 38 человек. На реку ежедневно выходят три лодки, а всего в операции задействовано 12 единиц техники. МЧС продолжает поиски пропавших.

Напомним, других пассажиров лодки – Светлану Пеликову и ее двух детей – спасатели нашли на следующее утро после пропажи без признаков жизни. Похороны семьи манси прошли 5 августа.

Екатеринбург, служба информации

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