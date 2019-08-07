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Среда, 7 августа 2019, 09:38 мск

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Спасатели до сих пор не нашли следов пропавших на Лозьве манси

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Поисковая операция на реке Лозьва, которая длится уже неделю, пока не дала результатов. Спасатели не могут найти следов пропавших мужчины и ребенка, которые находились в перевернувшейся 31 июля лодке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, уровень воды в реке за сутки снизился еще на 4 сантиметра. Это помогло спасателям обследовать 90 километров акватории и прибрежной зоны от Вижая до Ушмы в обоих направлениях. В поисках помогают местные жители, волонтеры, сотрудники СК и полиции – всего 38 человек. На реку ежедневно выходят три лодки, а всего в операции задействовано 12 единиц техники. МЧС продолжает поиски пропавших.

Напомним, других пассажиров лодки – Светлану Пеликову и ее двух детей – спасатели нашли на следующее утро после пропажи без признаков жизни. Похороны семьи манси прошли 5 августа.

Екатеринбург, служба информации

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