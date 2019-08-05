Сегодня пройдут похороны манси, погибших на реке Лозьве

Под Ивделем спасатели пятые сутки ищут погибших мужчину и ребенка, которые были в перевернувшейся лодке на реке Лозьве. Сегодня сотрудники МЧС обследуют акваторию от поселка Вижай до поселка Шипичного.

«Уровень воды в Лозьве начал снижаться, за сутки зафиксировано снижение на 19 сантиметров. В поисках задействованы 48 человек – спасатели, местные жители, волонтеры, представители следственного комитета, полиции, администрации Ивделя», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня спасатели также окажут помощь в организации похорон трех найденных пассажиров – матери и двоих детей. Как уже сообщалось, погибшая семья была из малочисленной народности манси. 31 июля мать Светлана Пеликова с тремя несовершеннолетними детьми и управляющий судном Павел Анямов возвращались на лодке из Вижая в национальный поселок Ушма. Но до дома они не добрались. Утром 1 августа спасатели нашли тела женщины и детей без признаков жизни. Общественники организовали сбор средств на похороны семьи Пеликовых, необходимые деньги поступили за два дня.

В аппарате свердловского омбудсмена отметили, что это уже не первая трагедия среди коренных жителей Северного Урала. Хотя манси хорошо знают русло реки, нельзя исключать риск наткнуться на лодке-плоскодонке на затонувшее дерево. А вода в реке быстрая и холодная. Кроме того, плавать манси не умеют – отношение к природе у них свое, а река Лозьва для них святая.

Областные власти ранее обсуждали возможность покупки транспортного средства на воздушной подушке. Кроме того, уже не раз предлагалось вернуться к обсуждению вопроса строительства начальной школы в Ушме, чтобы не доставлять первоклашек по бездорожью, на лодке-плоскодонке по реке, а зимой на снегоходе в школу-интернат. После гибели целой семьи манси тургиды предложили организовать постоянный пост МЧС в поселке Вижай. Но решения пока нет.

Добавим, что около 20 лет назад на Лозьве был мост, по которому манси могли безопасно добираться до Ушмы. «Но потом кто-то сжег этот мост, а новый так и не построили. Хотя построить его будет дешевле, чем покупать и содержать судно на воздушной подушке», – рассказал «Новому Дню» бывший спасатель.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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