Под Ивделем в реке нашли тело мужчины. Возможно, это пропавший в августе манси

На севере Свердловской области на берегу реки Лозьвы в 15 километрах от поселка Харпия было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщил руководитель следственного отдела по Ивделю СКР по Свердловской области Олег Семенов. Труп нашли охотники.

По неподтвержденным данным, это может быть пропавший 1 августа этого года житель Умы Павел Бахтияров, представитель малой народности манси. Он перевозил из Вижая женщину с тремя детьми, Светлану Пеликову с 13-летней Ксенией, 10-летним Василием и полугодовалым Антоном. Все они пропали без вести. Тела женщины и двоих ребят нашли в ходе поисковой операции в августе. Мужчину и еще одного ребенка – нет. «Процедура опознания пока не проведена. В настоящее время следователем скр и полицейскими проводятся мероприятия по установлению личности мужчины», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Ранее «Новый День» писал о том, что в мансийских деревнях Ушме и Тресколье электричества и мобильной связи. Чтобы добраться до магазина или медпомощи, людям нужно добираться до Полуночного, которое находится в 100 км, при этом во время разливов рек дороги оказываются непроезжими. «У семьи Светланы есть лишь одна старенькая лодка, на которой муж Михаил ездит на рыбалку или доставляет семью до ближайшего поселка Ушма (примерно 10 км пути). На большее эта лодка никак не годится. Проблема в том, что в двух деревнях нет ни одного нормального плавательного средства, которым бы мог воспользоваться любой местный житель. Более того, пересекать реку некоторым жителям п. Ушма приходится чуть ли не ежедневно: посёлок расположен на двух берегах реки, и чтобы добраться до дома родственников или до таксофона (который является единственным средством связи в этих краях), необходимо преодолевать Лозьву. С 2010 года в посёлке нет моста через реку, и не предпринимается никаких мер для его постройки. Многие жители вынуждены переходить ледяную реку вброд», – ранее сообщали местные жители.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.12.19

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