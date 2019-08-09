Двух из пяти погибших на Лозьве манси так и не нашли. Местные жители пишут в соцсети о причинах трагедии

Сегодня – девятый день поисковой операции на реке Лозьва в Ивдельском округе, где 31 июля перевернулась лодка с пятью представителями коренного уральского народа манси – женщиной, мужчиной и тремя детьми. Тела женщины и двух ее детей нашли на второй день. Третьего ребенка и мужчину ищут до сих пор. Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете, продолжается расследование по уголовному делу по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Осмотрено место происшествия, осмотрена лодка, допрошены местные жители, проводятся судебные экспертизы.

Напомним, погибшая женщина, Светлана Пеликова, и трое ее детей – полугода, 10 и 13 лет отроду, вместе со своим знакомым Павлом Бахтияровым возвращались на лодке по Лозьве из Вижая в Ушму 31 июля, они ездили в больницу. Муж Светланы ждал семью дома, но не дождался. Перевернутую лодку и тела Светланы и двух ее старших детей нашли на следующий день.

Тем временем на странице «Мансийская правда» в социальной сети высказывается мнение о причинах трагедии. Анонимный автор пишет, что в мансийских деревнях Ушме и Тресколье нет ни электричества, ни мобильной связи. Чтобы просто добраться до магазина, манси необходимо преодолеть по крайней мере 100 километров до п. Полуночное, что оказывается практически невыполнимой задачей, если поднимается вода – когда реки разливаются, практически никакая машина не может проехать по местным дорогам. Единственным способом добраться до «цивилизации» становится лодка.

«У семьи Светланы есть лишь одна старенькая лодка, на которой муж Михаил ездит на рыбалку или доставляет семью до ближайшего посёлка Ушма (примерно 10 км пути). На большее эта лодка никак не годится. Проблема в том, что в двух деревнях нет ни одного нормального плавательного средства, которым бы мог воспользоваться любой местный житель. Более того, пересекать реку некоторым жителям п. Ушма приходится чуть ли не ежедневно: посёлок расположен на двух берегах реки, и чтобы добраться до дома родственников или до таксофона (который является единственным средством связи в этих краях), необходимо преодолевать Лозьву. С 2010 года в посёлке нет моста через реку, и не предпринимается никаких мер для его постройки. Многие жители вынуждены переходить ледяную реку вброд», – говорится в посте.

Добавим, что сегодня, 9 августа, во всем мире отмечается День коренных малых народов.

Екатеринбург, Ивдель, служба информации

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