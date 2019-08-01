На Лозьве пропала лодка с пассажирами, в их числе – трое детей

На реке Лозьве сегодня ночью началась поисково-спасательная операция: пропали люди, которые на лодке переправлялись через реку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, тревожная информация поступила в два часа ночи. Звонивший рассказал, что из поселка Вижай в поселок Ушма Ивдельского ГО по реке Лозьве днем 31 июля отправилась лодка, в которой находились двое взрослых и трое детей. Но в поселке Ушма их так и не дождались.

Ночью на место ЧП прибыли спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда (4 человека и 2 единицы техники, в том числе моторная лодка). В 07:00 спасатели на моторной лодке начали обследовать реку. «Расстояние от Ушмы до Вижая по реке – 70 км, глубина до 6 метров, ширина 70-100 м, скорость течения 0,5 м/сек. Поисковая группа обеспечена спутниковой связью», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Из Екатеринбурга на поиски направлены спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России: 7 человек, 7 единиц техники, в том числе три плавсредства и два квадроцикла.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.08.19

Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023 создана. / На проспекте Космонавтов погиб пешеход (ФОТО). / 1 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»