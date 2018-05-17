Один из дятловцев мог выжить: экспертиза ДНК показала, что в его могиле – не он

Новую сенсацию принесли расследования тайны гибели группы Дятлова. Спустя почти 60 лет выяснилось, что в могиле старшего из дятловцев, Семена Золотарева, похоронен не он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сенсационное заявления прозвучало в программе Первого канала «На самом деле». Сотрудники канала взялись провести ДНК-экспертизу останков, предположительно принадлежащих Семену Золотареву. Перед этим, в апреле, останки из могилы на Ивановском кладбище были эксгумированы журналистами «Комсомольской правды», которые давно занимаются тайной перевала Дятлова. Фонд памяти дятловцев, который возглавляет Юрий Кунцевич, возмутился, что журналисты не уведомили их о своих планах, и понадеялся, что они не начнут вскрывать могилы остальных участников похода.

Тем не менее, журналисты КП и Первого канала пошли дальше. Образцы ДНК взяли у ныне живущих родственников Золотарева – внучатой племянницы Юлии Скульбиды и ее матери. Результат оказался шокирующим: генетик Алексей Гроховенко заявил, что 14 несовпадений на одном участке ДНК на 100% исключают родство. Родственники были шокированы таким выводом. Однако журналистка КП Наталья Варсегова заявила, что вскрывшаяся информация – «в духе Семена Золотарева»: в биографии старшего из дятловцев очень много нестыковок и белых пятен, вплоть до расхождений в дате рождения. Существует масса гипотез: о том, что Золотарев был сотрудником спецслужб, о том, что под его именем с войны в 1946 году вернулся другой человек. Теперь, когда выяснилось, что в могиле – неизвестный, появилось и другое сенсационное предположение: что он мог выжить. Новая загадка ждет своих исследователей.

Напомним, группа Дятлова, состоявшая из 10 человек, 23 января 1959 года отправилась в туристический поход по Северному Уралу. 28 января один из них – Юрий Юдин – вынужден был вернуться домой из-за болезни. На активную часть маршрута вышли 9 туристов. Поход имел третью (наивысшую) категорию сложности. За 16 дней участники должны были преодолеть на лыжах не менее 350 километров, совершить восхождения на горы Отортэн и Ойко-Чакур, а 12 (или 14) февраля – выйти к поселку Вижай, откуда дать телеграмму в УПИ. Но на связь они не вышли. На их поиски отправились 20 февраля. 26 февраля на склоне горы Холат-Сяхыл (Гора Мертвецов) была найдена палатка. Тела всех погибших были обнаружены в разных местах с февраля по май 1959 года. Расследование уголовного дела длилось ровно 3 месяца – с 28 февраля – по 28 мая и было закрыто с формулировкой: «Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии».

Екатеринбург, Москва, служба информации

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