Челябинская область теряет позиции в рейтинге качества жизни

Челябинская область теряет позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг построен на основе комплексного учёта показателей, фиксирующих различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере.

При расчёте, проведенном РИА Рейтинг по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников, проанализировано 70 показателей, объединенных в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

На основе данных индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

Первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2018 год в очередной раз заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, три последних – Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Челябинская область по итогам 2018 года опустилась с 21 на 23 место, пропустив вперед Севастополь и Ставропольский край, которые изначально находились в более проигрышной ситуации, чем Южный Урал, и могли похвастаться только лучшими климатическими и экологическими условиями.

Однако эти регионы за год существенно улучшили рейтинговый балл: Севастополь добавил 2,5, Ставрополь – 1,5. Челябинская область смогла «прирастить» менее 0,25 и в конченом итоге набрала лишь 52,435. Для сравнения этот показатель у лидера рейтинга – Москвы составляет 77,371, у Свердловской области – 56,672.

Добавим, что по итогам 2016 года Челябинская область занимала в рейтинге 19 место.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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