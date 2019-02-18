В Еманжелинске двое детей погибли в собственном доме

Трое жителей Еманжелинска отравились угарным газом. Двое детей погибли, их мать госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревогу забили соседи, заметившие, что поздно вечером в доме не топится печь, хотя в помещении горит свет. На стук в дверь никто не отвечал. Когда взломали дверь, оказалось, что дети – 9-летний мальчик и 13-летняя девочка уже мертвы, а 48-летняя женщина находится без сознания.

При осмотре газовой печи в доме выяснилось, что заслонка выводной трубы закрыта, хотя горелка была включена.

По факту гибели детей прокуратура и следственный комитет начали доследственные проверки.

Еманжелинск, Павел Зварзин

Еманжелинск. Другие новости 18.02.19

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