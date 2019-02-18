Рационализаторы сэкономили уральским металлургам полмиллиарда рублей

Эффект от рацпредложений на ММК в 2018 году превысил 453 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по итогам 2018 года суммарный экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений на ММК составил 453,6 миллиона рублей.

В минувшем году экспертные комиссии структурных подразделений комбината рассмотрели 5 тысяч 792 идеи, из которых 3 тысячи 872 идеи (66,8%) были признаны рационализаторскими и подлежащими к внедрению. Традиционно большая часть поданных идей затрагивает вопросы охраны труда и промышленной безопасности, энергоэффективности, а также экономии материально-технических ресурсов.

Подтвержденный экономический эффект по внедренным рационализаторским предложениям (общее число которых составило 2 тысячи 579) достиг 453,6 миллиона рублей. Наибольший экономический эффект от внедренных рацпредложений среди цехов главного металлурга принесло доменное производство (124,1 миллиона рублей), в цехах главного прокатчика наибольшую эффективность показало производство толстолистового проката (55,2 миллиона рублей), в энергетических цехах комбината – паровоздуходувная электростанция (50,6 миллиона рублей), по прочим направлениям – управление логистики (5,4 миллиона рублей).

В 2018 году на Магнитогорском металлургическом комбинате были проведены два ежегодных конкурса, посвященных рационализаторской деятельности. По итогам конкурса «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» были выявлены 15 лучших рационализаторов в возрасте до 30 лет. Конкурс «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» проводился в категориях «Охрана труда и промышленная безопасность», «Экономия материально-технических ресурсов» и «Энергосбережение» с определением лучшего рационализаторского предложения и призовых мест в каждой категории.

С целью привлечения к изобретательской и рационализаторской деятельности новых работников в коллективах структурных подразделений ММК ежеквартально проводятся конкурсы на лучшие идеи, способствующие решению актуальных проблем. Выбор проблемной темы осуществляется руководителем структурного подразделения, а победители конкурса определяются методом экспертной оценки с присвоением призовых мест и соответствующих денежных призов – 15 тысяч, 10 тысяч и 7 тысяч рублей. Дальнейшая задача рационализаторов состоит в том, чтобы находить «узкие» места и внедрять в производство лучшие мировые научно-технические практики технологических и функциональных процессов, оснастку, инструмент, конструкции, привлекать к рационализации новых работников.

В мае 2018 года на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» для инициативных специалистов ПАО «ММК» было проведено обучение по программе «Школа КПД: инструменты ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) для поиска оригинальных решений проблемных производственных ситуаций». В июне прошлого года с целью мотивации сотрудников к техническому творчеству и привлечению к рационализаторской деятельности третий год подряд была проведена традиционная промоакция «Свежая идея», приуроченная ко Дню рационализатора и изобретателя.

Рационализаторы, изобретатели и новаторы ПАО «ММК» вносят существенный вклад в повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции. Благодаря рационализаторским предложениям сотрудников повышается эффективность производства, снижаются затраты, уменьшается расход материально-технических и энергетических ресурсов, повышается безопасность труда, решаются экологические вопросы.

Политика Группы ПАО «ММК» предусматривает интенсивное развитие через повышение эффективности и усиление контроля над затратами. Этому способствуют внедрение научно-технических проектов и привлечение к техническому творчеству максимального числа работников компании. При этом в научно-технической деятельности активно используются современные IT-технологии. В частности, с целью сокращения времени от подачи идеи до реализации проекта используются такие информационные инструменты, как мобильные приложения «Эволюция» и «Платформа энергоменеджмента», позволяющие отследить реализацию проекта на всех этапах внедрения. Такой подход увеличивает прозрачность процесса и направлен на усиление внутрикорпоративных связей, создание новых возможностей для специалистов ПАО «ММК».

Челябинск, Виктор Елисеев

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