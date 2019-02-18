Главный по заповедникам Южного Урала ушел в отставку

Александр Лагунов покинул пост директора ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Александр Логунов сообщил 17 февраля на своей странице в социальных сетях.

«Друзья! Я покинул пост директора учреждения. Это было глубоко взвешенное решение. С просьбой об освобождении от должности я обратился более 3 месяцев назад. Остаюсь в учреждении в качестве эксперта на рядовой должности. Считаю, что так я принесу больше пользы сохранению природы нашего края. Прошу всех отнестись с пониманием к этому моему шагу», – написал теперь уже бывший руководитель ООПТ.

Напомним, ранее стало известно о серьезных нарушениях, всплывших в ходе проверки учреждения Контрольно-счетной палаты Челябинской области: махинациях с оплатой бензина и выполнением ООПТ не свойственных ему функций. Есть вопросы к подразделению министерства экологии Челябинской области и у прокуратуры.

Кроме того, статуса особо охраняемых территорий лишились несколько природных объектов. А в региональном парламенте и вовсе заявили о необходимости пересмотра списка ООПТ, настаивая, что большинство из них никакой ценности не представляет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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