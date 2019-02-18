Школа заплатит почти 200 тысяч за сломанный позвоночник ученицы

В Челябинской области суд взыскал с образовательной организации свыше 193 тысяч рублей в качестве морального вреда, причиненного несовершеннолетней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Красноармейского района обратилось в суд по результатам проверки, проведенной по обращению матери школьницы.

В ходе нее было установлено, что 13-летняя девочка во время урока физкультуры при выполнении акробатического упражнения «кувырок назад» получила травму – «травматический неосложненный компрессионный перелом позвоночника».

«В связи с тем, что образовательная организация не обеспечила безопасное пребывание ребенка в школе, прокуратурой Красноармейского района Челябинской области к МОУ «Миасская СОШ №1» предъявлено исковое заявление о взыскании материального ущерба (приобретение ортопедического корсета и иные медицинские расходы) и компенсации морального вреда», – рассказали в надзорном ведомстве.

Решением суда Красноармейского района, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда, требования прокурора удовлетворены, взыскан материальный и моральный вред на общую сумму более 193 тысяч рублей в пользу школьницы.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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