Несурово: челябинский адвокат осужден за посредничество в передаче взятки следователю

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении адвоката, обвиненного в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в январе –феврале 2018 года, представляя интересы предпринимателя, мужчина выступил посредником при передаче взятки в крупном размере в сумме 16 тысяч 700 долларов США (согласно курсу Центробанка РФ около 936 тысяч рублей) заместителю руководителя следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска СУ СК России по Челябинской области за возврат предпринимателю ранее изъятого в ходе обыска имущества (документов и денег) и за отказ в возбуждении уголовного дела.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Челябинской области.

Суд признал адвоката виновным и оштрафовал на 1,5 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.02.19

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