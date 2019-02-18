В Челябинской области еще один школьник отравился газом

Пятнадцатилетний южноуралец погиб, надышавшись угарным газом.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, тело 15-летнего подростка было обнаружено вечером 17 февраля в дачном доме в Троицке. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. По предварительным данным, днем южноуралец с сыном приехали в дачный дом для того, чтобы протопить его. После этого, мужчина уехал на работу, оставив подростка в доме. Вернувшись с работы, он обнаружил сына мертвым, в доме было сильное задымление. Возможной причиной смерти является отравление угарным газом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее стало известно о гибели 10-летнего мальчика ии 13-летней девочки в одном из домов Еманжелинска. По предварительной версии, они также могли погибнуть от отравления угарным газом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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