В южноуральском поселке полиция наткнулась на склад с сотней тысяч бутылок паленой водки

В Челябинской области полиция изъяла 4,5 тысячи коробок контрафактного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в целях исключения случаев отравления гражданами спиртосодержащей и алкогольной продукцией сотрудники полиции региона на постоянной основе проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение ее незаконного оборота.

Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД по Челябинской области, аргаяшские полицейские при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции) в складским помещениях поселка Северный Аргаяшского района обнаружили и изъяли около 4 тысяч 500 коробок немаркированной алкогольной продукции, в том числе с незаконным использованием чужих товарных знаков. Установлено, что изъятая продукция в количестве около 90 тысяч бутылок емкостью по 0,5 литра хранилась в целях дальнейшего сбыта.

Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД области, по результатам которого будет принято процессуальное решение. В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 180 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)). Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на срок до 6 лет.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, организовавших незаконный оборот алкогольной продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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