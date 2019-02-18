В Магнитогорске безработный потратил 380 тысяч рублей с чужой карты

В Магнитогорске сотрудники полиции раскрыли кражу 380 тысяч рублей с банковской карты.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по Магнитогорску обратился 26-летний магнитогорец, сообщив о хищении 380 тысяч рублей с банковской карты.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался магнитогорец, 1975 года рождения, не имеющий постоянного места работы и ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся. Мужчина рассказал, что нашел банковскую карту, на которой был написан пин-код, снял имеющиеся денежные средства и потратил их на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до шести лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Похищенное имущество частично изъято.
Челябинск, Виктор Елисеев
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