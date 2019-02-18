Челябинский «большой» конгресс-холл получил одобрение Главгосэкспертизы

Проект общественно-делового центра на берегу реки Миасс в Челябинске одобрила Главгосэкспертиза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документы, подтверждающие положительное решение Главгосэкспертизы, ждут в Челябинске уже на этой неделе. Успеют ли после этого менее чем за год возвести 30-этажное здание – вопрос.

Напомним, после первых положительных торгов ХП «Конгресс Холл» начало сталкиваться с проблемами. Так, не удалось провести конкурсную процедуру по поставке металлоконструкций для строительства «большого» конгресс-холла. Позднее сорвался аукцион на выполнение непосредственно строительных работ.

В итоге, реализация проекта застопорилась на стадии подготовительных работ: отсыпан искусственный остров, подготовлен земельный участок, возводится фундамент. Все это делается за счет областного бюджета, в минувшем году щедро выделившего на строительство «большого» конгресс-центра 3,3 миллиарда рублей, так как чаемых властями частных инвесторов проект привлечь так и не смог.

По этой или какой-нибудь иной причине, согласно последней документации, проект существенно «усох». Например, максимальная этажность снижена с заявлявшихся первоначально 42 этажей до 30 (с проектом можно познакомиться в пакете документов, сопровождающем объявление о конкурсе по выбору генерального подрядчика по строительству общественно-делового центра, объявленном в конце декабря).

Запустить объект в эксплуатацию планируется в марте 2020 года. При этом в мероприятиях саммитов ШОС и БРИКС, намеченных на 2020 год общественно-деловой центр, возводимый на средства бюджета, участвовать не будет. Максимум, на что надеются южноуральские чиновники, – это проведение в его стенах одного неформального мероприятия. Между тем, именно необходимостью построить объект для проведения саммитов правительство региона оправдывало выделение 3,3 миллиарда рублей из областного бюджета.

Отсутствие «большого» конгресс-холла среди объектов инфраструктуры саммитов означает и то, что вряд ли на его строительство будут направлены средства федерального бюджета (на подготовку международных форумов планируется выделить около 50 миллиардов рублей, включая средства из российской казны, но пока Москва согласовала лишь финансирование реконструкции аэропорта «Челябинск» – единственного крупного объекта, на который нашелся частный инвестор). А это значит, что достроить общественно-деловой центр вряд ли удастся.

В таком случае «наследием» саммитов может стать грандиозный недострой, расположенный в самом сердце Челябинска, в двух шагах от исторического центра города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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