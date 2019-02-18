«Не ходите, дети...” Челябинка рассказала об ужасах частного детского сада

В Челябинске бывшая сотрудница частного детского сада поведала о неприглядных сторонах работы учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частном детском саду, действующем в микрорайоне Чурилово, нарушаются все нормы СанПиН для дошкольных учреждений. Об этом бывшая сотрудница учреждения рассказала в одном из сообществ популярной социальной сети.

«Персонал детского сада принимают на работу неофициально и без профильного образования. То есть с вашими детьми, вероятнее всего, заниматься будет не квалифицированный абсолютно в этой области человек, который и понятия особо не имеет, как производится необходимый комплекс по работе и уходу за детьми. Без санитарной книжки и справки о несудимости. Этих документов у меня так же не требовали, что является нарушением всех возможных правил», – поведала челябинка.

Кроме того, детский сад располагается в «личной квартире, где они и живут», а в его помещении нет ни градусника, ни бинта – то есть его сотрудники не смогут даже оказать помощь ребенку, если он внезапно заболеет. Должно насторожить родителей и нежелание руководства учреждения показывать его без подготовки, отметила челябинка.

Читателей поста такой рассказ не удивил. Некоторые признались, что также имели неприятный опыт посещения их детьми детского сада (при том, что пребывание в частном детском саду в течение полного дня стоит 9 тысяч рублей в месяц).

Однако руководство детского сада обвинения отрицает. «Девушки, которые распространяют данную информацию, врут. Никто в этих квартирах не живет, все документы мы у них брали, когда они еще проходили стажировку», − рассказал один из представителей детского сада.

Челябинск, Виктор Елисеев

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