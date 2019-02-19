Южный Урал атаковали бешеные животные

В Челябинское области случаи бешенства среди животных начали регистрировать втрое чаще.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, за прошедшую неделю на территории региона зарегистрирован еще один случай бешенства животных. В деревне Ключевка Чебаркульского района обнаружена бешеная собака.

Всего с начала 2019 года на территории Челябинской области выявлены 8 случаев бешенства животных в 7 неблагополучных пунктах. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 3 случая.

За период с 11 по 15 февраля отменены ограничительные мероприятия по бешенству животных на территориях 3 неблагополучных пунктов Челябинской области: в Копейске (микрорайон, ограниченный улицами Голубцова, Дарвина, Луначарского и Бажова, там была обнаружена бешеная лисица); в Копейске (на территории Бажовского жилого массива, там также была обнаружена бешеная лисица); в Нагайбакском районе на территории пастбища, расположенного в двух километрах восточнее поселка Кассельский (там также была обнаружена бешеная лисица).

Принято распоряжение правительства Челябинской области «Об установлении ограничительных мероприятий (карантин) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта Челябинской области» в селе Синеглазово Копейского городского округа (лисица).

Также будет установлен карантин по бешенству на территории деревни Ключевка 2-я Чебаркульского муниципального района. Там была обнаружена бешеная собака.

В ближайшие дни будет снят карантин по бешенству в селе Тарутино Чесменского района, установленный из-за бешеной кошки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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