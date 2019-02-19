Полиция пришла с обыском к активистке «Стоп-ГОКа» – забрали массажное кресло

Противники строительства Томинского ГОКа заявили об очередной попытке оказать на них давление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром полиция и вооруженные автоматами сотрудники ОМОН нагрянули домой к участнице движения «Стоп-ГОК», жительнице Томино Ольге Яковец.

Ольга Яковец – одна из активных противниц строительства в десятке километров от Челябинска Томинского горно-обогатительного комбината, давно выступающая с обвинениями в адрес Русской медной компании (собственник ГОКа).

По словам общественницы, проводившие обыск силовики вели себя вполне спокойно, но так толком и не объяснили, чем вызван их визит к активистке. «Посмотрели фотографии, узнали, кто на них изображен. Изъяли массажное кресло. Сказали, в качестве улики», – рассказала Ольга Яковец. При этом, по словам женщины, ни протокола обыска, ни акта об изъятии ей не предоставили.

Сама активистка считает, что сегодняшний визит полицейских – не что иное, как попытка давления на нее. И не исключает, что обыски связаны с ее участием в суде (в качестве свидетеля защиты) над другим активиста «Стоп-ГОКа» Борисом Золотаревским.

Напомним, Бориса Золотаревского обвиняют в нападении на одного из сотрудников охраняющего территорию строительства ГОКа частного охранного предприятия. Сам эко-активист настаивает, что стал жертвой провокации, да и плохо себе представляет, как он мог чуть ли не избить бойца смешанных единоборств.

Отметим, что это не первая попытка лоббистов строительства Томинского ГОКа «повлиять» на Ольгу Яковец. Так, в прошлом году администрация Томинского ГОКа пыталась привлечь ее к ответственности – якобы за оскорбление представителя предприятия. Эко-активистку, подвергшуюся нападкам за проведение 20 апреля пикета против строительства Томинского ГОКа (по ее словам, некоторые «доброжелатели» грозились даже поджечь ее дом, чем не на шутку напугали соседей) пытались уличить в нецензурной брани в адрес представителя комбината. При этом он был одним из тех, кто пытался сорвать пикет. «Пришли, всячески оскорбляли меня, матерились, кидались драться, провоцировали», – рассказала она о событиях 20 апреля. Яковец вступила в полемику с оппонентами, а те написали заявление в полицию, обвинив ее в том, что она нецензурно выражалась в общественном месте.

Однако в августе прошлого года суд прекратил расследование дела в связи с отсутствием состава правонарушения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.02.19

Находился без присмотра 50 минут: главе Озерска поставили на вид ненадлежащую работу детского сада. / Южный Урал атаковали бешеные животные. / Паря с закрытыми глазами. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»