Южноуралец отправится в колонию за контрабанду 15 кило гашиша

В Чебаркуле осужден местный житель за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, Чебаркульский городской суд признал 55-летнего местного жителя виновным в контрабанде железнодорожным транспортом из стран Средней Азии в Россию наркотических средств в особо крупном размере.

«В марте 2018 года, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУТ МВД России, УТ МВД России по УрФО и Уральской оперативной таможни, была реализована оперативная информация, связанная с перекрытием канала поставки наркотиков из-за границы, – рассказали в ведомстве. – Сотрудниками транспортной полиции на одном из перегонов Южно-Уральской железной дороги после выемки «закладки» с наркотическим веществом был задержан предполагаемый организатор преступной группы, причастной к контрабандным перевозкам наркотических средств. Им оказался житель города Чебаркуля (Челябинская область), ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков».

В сумке, принадлежащей задержанному, полицейские обнаружили 18 брикетов темно-зеленого цвета. Изъятое было направлено на исследование. Согласно заключению экспертов, веществом был гашиш, общей массой 14 килограммов 580 граммов (особо крупный размер).

По результатам рассмотрения уголовного дела судом южноуралец приговорен к восьми годам особого режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.02.19

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