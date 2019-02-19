Роспотребнадзор рассказал, чем травят челябинцев во время НМУ

Роспотребнадзор подвел итоги лабораторных исследований качества атмосферного воздуха на территории Челябинска в 2018 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в минувшем году в рамках социально-гигиенического мониторинга силами Аккредитованного Испытательного Лабораторного Центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» выполнялись лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории Челябинска, в том числе и в периоды НМУ в зоне влияния выбросов промышленных предприятий, расположенных в промышленных узлах ПАО «ЧМК», АО «ЧЭМК», ПАО «ЧЦЗ», а также на пересечении крупных автомагистралей и на стационарном посту по улице Елькина, 73.

По результатам лабораторных исследований проб атмосферного воздуха, отобранных на территории областного центра, за 2018 год из общего числа проведенных исследований 3,37% проб (в 2017 г – 3,0%) не отвечали требованиям гигиенических нормативов.

Чаще всего превышение концентрации химических веществ в атмосферном воздухе фиксировалось по взвешенным веществам – в 153 пробах из 1 тысяч 287 (11,9%), в зоне влияния выбросов промышленных предприятий, расположенных в промышленных узлах ПАО «ЧМК»,а также на стационарном посту по улице Елькина,73.

Также превышение ПДК отмечено по таким веществам, как диоксид азота (в 31 пробе из 2 тысяч 173, или 1,4%, на стационарном посту по улице Елькина,73), бенз/а/пирен (24 пробы из 259, или 9,3%, в зоне влияния выбросов промышленных предприятий, расположенных в промышленных узлах ПАО «ЧМК», АО «ЧЭМК», Челябинской ТЭЦ-1, Челябинской ТЭЦ-4, Челябинской ТЭЦ-3 и на стационарном посту – 6 проб из 143), фенол (18 проб из 81, или 22,22%, в зоне влияния выбросов промышленных предприятий, расположенных в промышленных узлах ПАО «ЧМК», АО «ЧЭМК»), нафталин (14 проб из 35, или 40%, зоне влияния выбросов промышленного узла ООО «Мечел-Кокс»).

А вот в зоне влияния автотранспорта на пересечении крупных автомагистралей специалисты Роспотребнадзора обнаружили лишь превышение ПДК по содержанию углерода оксида (в 38 пробах из 1 тысячи 913 (1,9%). Вопреки настойчивым попыткам чиновников мэрии и министерства экологии Челябинской области представить именно автотранспорт главным загрязнителем в городе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.02.19

Южноуралец отправится в колонию за контрабанду полутора десятков кило гашиша. / Полиция пришла с обыском к активистке «Стоп-ГОКа» – забрали массажное кресло. / Находился без присмотра 50 минут: главе Озерска поставили на вид ненадлежащую работу детского сада. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»