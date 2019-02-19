Участникам дерзкого ограбления салона сотовой связи в Челябинске предъявили обвинение

Челябинцам, ограбившим салон сотовой связи на миллиона рублей, предъявили обвинение.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трем взрослым челябинцам и двум подросткам предъявлено обвинение в разбое.

Напомним, ночью 18 ноября прошлого года пятеро горожан ворвались в салон сотовой связи в Металлургическом районе областного центра, обезвредили охранника с помощью газового баллончика и похитили сотовые телефоны на сумму более 1 миллиона рублей.

Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно следователями СК и сотрудниками полиции, дерзкое преступление было раскрыто и задержаны лица, причастные к его совершению.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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