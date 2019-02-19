Южноуральцу предъявили обвинение в истязаниях сына

Южноуральцу, у которого забрали сына, предъявили обвинение в истязаниях ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 34-летнему южноуральцу предъявлено обвинение в истязаниях, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего.

По версии следствия, в декабре 2018 – январе 2019 года в Миассе горожанин был и истязал 9-летнего сына. Синяки на теле ребенка заметила учитель, которая сообщила в управление соцзащиты. Специалисты управления соцзащиты побывали в квартире у ребенка, после чего направили его в центр помощи детям и обратились в следственные органы.

Судом по ходатайству следователя СКР обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Инициирован вопрос о лишении его родительских прав. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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