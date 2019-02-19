Главную пешеходную улицу Челябинска хотят переименовать

Главную пешеходную улицу Челябинска предложили переименовать из Кировки в Тарасовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос был поднят сегодня на заседании комиссии Челябинской городской Думы по социальной политике. С инициативой выступил депутат Рафаил Шафигулин – руководитель думской фракции «Единая Россия».

Присутствовавшие на заседании первый заместитель главы города Наталья Котова и вице-мэр по социальному развитию Игорь Лопаткин были сильно удивлены, если не сказать шокированы. Сюрпризом это предложение оказалось и для членов комиссии.

Шафигулин объяснил: именно экс-мэру Вячеславу Тарасову принадлежала инициатива создать в центре города пешеходную улицу по примеру московского Арбата, и именно при нем улица выполняла первоначальное назначение (сохранение исторической части города и развитие народного творчества), а шаурмячными, блинными и прочими ларьками ее изуродовали уже преемники. О том, что именно при Тарасове была выделена земля под строительство «Челябинск-сити» – 23-этажного бизнес-центра, «развалившего» исторический облик улицы, а возводило здание ПКО «Челси», чей владелец – Юрий Карликанов – входил в строительный пул, близкий к Тарасову, Шафигулин напоминать не стал.

Депутаты восприняли идею без энтузиазма. Кто-то даже обронил, что в Челябинске уже есть одна Тарасовка – коттеджный VIP-посёлок, сформировавшийся во время мэрства Вячеслава Тарасова на землях плодовых садов (там с удовольствием селились высокопоставленные чиновники и преуспевающие бизнесмены).

Тем не менее Шафигулин настоял, чтобы вопрос был вынесен на обсуждение в рамках дебатов о реконструкции пешеходной зоны.

Добавим, что официальное название «Кировка» появилось тоже благодаря Тарасову: это предложение не пользовалось популярностью у горожан, но из всех вариантов мэр выбрал именно его.

Челябинск, Виктор Елисеев

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