«Эти гробы даже показывать стыдно!” Челябинские депутаты разгромили предложения мэрии по реконструкции Кировки

Депутаты Челябинской городской Думы раскритиковали предложения по реконструкции пешеходной части улицы Кирова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бездну возмущения вызвали предложения управления культуры Челябинска, представленные думской комиссии по социальной политике.

По словам и.о. начальника управления культуры Элеоноры Халиковой, чиновники сочли нужным заменить на пешеходной части улицы Кирова тротуарную плитку, убрать электрические сети под землю (при этом чиновники не собираются отказываться от «новогодних гирлянд», нависающих над центральной частью улицы. Кроме того, в мэрии разработали пробные эскизы торговых киосков, которые должны разместиться на пешеходной части.

Впрочем, предложения чиновников не встретили одобрения депутатов. «Колхоз какой-то! – возмутился один из парламентариев. – Бендежки какие-то нарисованы. Позорище! Нужно видеть Кировку в целом, а не десять коробок, которые вы потом сдавать будете!"

Депутат напомнил, что изначально Кировка задумывалась, как пешеходная зона с сохранением исторического интерьера, а не как закусочно-ларечная территория, в которую чиновники до сих пор пытаются ее превратить. При том, что, отметим, это стремление вызывает серьезные вопросы у прокуратуры.

Поддержал коллегу и другой депутат. «Эти гробы даже показывать стыдно! – заявил парламентарий. – Этот пластик белый в других городах уже лет десять не используется! Почему павильоны не сделать из стекла?!" Впрочем, как чуть позднее объяснил главный архитектор Челябинска Николай Ющенко, мэрия не намерена останавливаться на представленной модели. «То, что было на руках, мы и показали», – признался чиновник.

Главное достоинство предложения, по мнению г-на Ющенко, является сокращение торговых павильонов с ныне действующих 30 до 10, при этом выполненных в едином стиле. Пусть и не таком, как представлен депутатам. А попутно поведал, что в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС городские власти намерены реконструировать первый этап комплекса «Челябинск-сити» (принадлежит не городу или области, а ПКО «ЧелСИ» депутата ЗСЧО Юрия Карликанова), а также благоустроить всю прилегающую к зданию территорию. При этом за чей счет будут проводиться работы, г-н Ющенко не сказал.

Однако больше всего претензий у депутатов было именно к преображению Кировки в целом. Парламентарии настаивают, что окончательное решение необходимо принять после обнародования (и общественного обсуждения) цельной концепции развития пешеходной зоны в центре Челябинска. Обсуждение же отдельных ее фрагментов не имеет смысла. Так что к обсуждению грядущего облика Кировки депутаты еще надеются вернуться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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