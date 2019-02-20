В Челябинской гордуме обиделись на правительство области

Депутаты Челябинской городской думы призвали областной кабинет министров не тянуть с финансированием подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламент областного центра намерен обратиться к правительству Челябинской области с просьбой более оперативно решать вопросы по финансированию подготовки города к проведению в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.

Поводом обрщения послужил вопрос о корректировке муниципального бюджета на 2019 год. Оказалось, что его можно пополнить более чем на 301 миллион рублей за счет средств, не использованных в прошедшем, 2018 году. При этом, как сообщила заместитель председателя комитета финансов администрации Челябинска Нина Чайкина, большая часть средств относится к финансированию подготовки к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

На вопрос депутатов, каким образом образовалась подобная «экономия», чиновница ответила, что значительную часть финансирования мэрия получила лишь в декабре прошедшего года, и просто не успела ее использовать. На что один из депутатов отреагировал весьма раздраженно. «То есть область нас подставила?!" – вопросил член гордумы.

Впрочем, представители мэрии заверили парламентариев, что все неиспользованные средства перейдут в бюджет нынешнего, 2019 года. Однако, депутаты все-таки рекомендовали обратиться в областное правительство с просьбой в нынешнем году выделять средства для подготовки к саммитам вовремя. «Иначе мы опять протянем, а потом придется нарушать!" – воскликнул один из депутатов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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