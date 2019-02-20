Три человека, включая маленького ребенка, погибли на южноуральской трассе

В Челябинской области в результате столкновения двух легковушек погибли двое взрослых и четырехлетний ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, трагедия произошла вчера в 16:15 часов на 4 км автодороги Троицк – Степное – Плодосовхоз на территории Троицкого района.

«18-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ 21124, по предварительным данным, в условиях снегопада и метели, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу предназначенную для встречного движения (выезд на данном участке дороги разрешен) и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 213100, под управлением мужчины в возрасте 69 лет», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 21124 скончался на месте происшествия, водитель автомобиля ВАЗ 213100 умер в больнице, его пассажир, 4-летний ребенок, скончался в машине скорой медицинской помощи. Кроме того, ехавшая вместе с мужчиной и ребенком 63-летняя женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Сотрудники полиции проводят расследование по факту дорожно-транспортного происшествия. На данный момент установлено, что все участники дорожно-транспортного происшествия – жители Троицкого района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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