Челябинских медиков оставили без «подъемных»

В Челябинске отказались от единоразовых выплат молодым специалистам, устраивающимся в больницы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комиссия по социальным вопросам Челябинской городской думы поддержала предложение отменить Положение о порядке назначения, начисления и возврата единовременной денежной выплаты молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города.

Необходимость такого решения начальник горздрава Наталья Горлова объяснила достаточно просто. «Программа завершена, деньги израсходованы», – заявила чиновница. Однако, не всех депутатов удовлетворила такая аргументация. Один из членов гордумы поинтересовался: будет ли взамен отменяемой принята другая программа по привлечению молодых специалистов в больницы города. Однако оказалось, что никакой программы не предполагается. Хотя проблема укомплектованности медперсоналом больниц и особенно поликлиник Челябинска далека от разрешения.

Г-жа Горлова заявила, что ее управление готово подготовить такую программу. Однако, по словам депутатов, вряд ли есть смысл в этом, так как на ее финансирование просто нет средств. В том числе и потому, что бюджет на 2019 год уже сверстан.

Свою подчиненную попыталась защитить первый вице-мэр Наталья Котова, курирующая социальный блок. «Новая программа не разрабатывалась, так как мы ждали, что медицинские учреждения Челябинска перейдут в подчинение минздрава, – объяснила она. – Но год от года это решение откладывается. И сейчас известно, что до 2020 года этого не произойдет».

По словам чиновницы, единственное, на что может пойти сейчас мэрия – это попытаться выделить на поддержку молодых специалистов деньги, исходя из того минимума средств, который городской бюджет может на это потратить.

Впрочем, оправдания вице-мэра выглядят весьма натянуто. Ведь еще до принятия бюджета Челябинска на 2019 год было известно, что городская сфера здравоохранения не перейдет в подчинение регионального минздрава, как минимум, до 2020 года включительно. Это же подтвердил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин в ходе итоговой пресс-конференции, состоявшейся в декабре минувшего года. Так что у челябинских чиновников были все основания задуматься, как они будут действовать после того, как программа поддержки прекратит действовать.

Отметим, до отмены положения молодые специалисты, пришедшие на работу в больницы Челябинска, имели право на единоразовую выплату в 100 тысяч рублей для врачей и 50 тысяч рублей – для среднего медицинского персонала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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