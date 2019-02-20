В Челябинске мужчина напал на школьника на улице

В Челябинске среди бела дня мужчина набросился на школьника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 19 февраля, в Металлургическом районе областного центра. Свидетельница происшествия рассказала о нем в социальных сетях.

«Сегодня стала свидетелем нападения пьяного мужчины на мальчика лет 11 во дворе между домов Пети Калмыкова, 11б и Пети Калмыкова, 11а, – рассказала челябинка. – Это был какой-то кошмар! Он хватал мальчика, порядком повалял в снегу, хватал за шею, пытался унести... Мальчик звал на помощь..."

Только после вмешательства женщины, пригрозившей вызвать полицию, охладело пыл нетрезвого горожанина. Челябинец попытался скрыться, однако прибывший к месту инцидента наряд полиции его задержал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.19

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