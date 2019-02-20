Школы Златоуста закрыли на карантин

В одном из муниципалитетов Челябинской области школьников отправили на внеплановые «каникулы».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Златоуста, с учетом сложившейся ситуации по заболеваемости ОРВИ и значительного превышения пороговых показателей с 20 по 26 февраля включительно все общеобразовательные организации, расположенные на территории города, переведены на дистанционное обучение.

Напомним, ранее в региональном управлении Роспотребнадзора охорактеризовали ситуацию по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области как эпидемическую с тенденцией к снижению. Эпидемический порог в регионе по-прежнему превышен на 15%. В 6 муниципалитетах Южного Урала отмечен рост заболеваемости.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.19

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