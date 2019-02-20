Обещали, но не дали: федерация не торопится раскошеливаться на рекультивацию Челябинской свалки

Полмиллиарда рублей на рекультивацию Челябинской свалки, обещанные министром экологии РФ Кобылкиным, пока не обрели реальных очертаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день из 6 региональных составляющих федерального проекта «Экология» соглашение о финансировании из федерального бюджета пописано лишь по проекту «Чистая вода». Еще один проект – сохранение лесов – будет финансироваться за счет субвенций, по остальным программам денег пока не ожидается.

Среди них и проект «Чистая страна», подразумевающий рекультивацию Челябинской городской свалки, закрытой в сентябре 2018 года.

Напомним, в ноябре министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время визита в Челябинск заявил, что в 2019 году федерация выделит на эти цели 500 млн рублей( а всего область может получить в течение 3 лет около 3 млрд).

К концу второго месяца наступившего года выяснилось, что денег в ближайшее время ждать не стоит: пока не будет готова проектно-сметная документация со всеми экспертными заключениями, соглашение подписано не будет. А чтобы подготовить документацию, нужно провести повторное обследование: предыдущее проводилось год назад, и за полгода, которые полигон еще действовал, изменилось и тело свалки, и объем мусора (по данным марта 2018 года, было 18 млн кубометров. Кроме того, необходимо пересчитать объем выделяемых газов.

Эта работа, по оптимистичным подсчетам регионального Минэкологии, займет около месяца, сколько времени понадобится на прохождение всех экспертиз, не уточняется.

Отметим, что первоначально ставилась задача рекультивировать Челябинскую свалку к саммитам ШОС и БРИКС.

«Теперь понятно, что не успеваем», – заявил сегодня депутат Законодательного собрания региона Михаил Махов.

Первый заместитель министра экологии Ирина Харина заверила: «Должны успеть сделать техническую рекультивацию».

Что под этим подразумевают в Минэкологии, пока не ясно, но обычно технический этап рекультивации полигона ТБО подразумевает:

исследование состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую среду;

завоз грунта для засыпки трещин и провалов, его планировка;

создание откосов с нормативным углом наклона.

строительство дренажных (газотранспортных) систем дегазации;

погрузку и транспортировку материалов для устройства многофункционального покрытия;

планировку поверхности;

укладку и планировку плодородного слоя.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 20.02.19

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