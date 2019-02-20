3,5 часа избиений и девять ножевых: в Сатке кошмарят подростков, никто не вмешивается

Жительница Сатки ищет свидетелей жестокого избиения сына-подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина обратилась в местные СМИ за помощью. Саткинка уверяет, что на ее сына напали 17 человек, но правоохранители не торопятся привлекать обидчиков подростка к ответу.

По словам горожанки, нападение произошло еще 16 августа прошлого года. Но с тех пор расследование не слишком продвинулось.

Женщина рассказала, что ее 15-летний сын чем-то не глянулся банде из 17 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Впрочем, непосредственно в побоях принимали участие семеро, включая друга ее сына.

Подростка обвинили в воровстве и приставаниях к какой-то девочке. Сначала предлагали решить все полюбовно, заплатив 3 тысячи рублей. Потом потребовали, чтобы парень начал подворовывать в супермаркетах. Когда же он отказался и от того, и от другого, подростка начали избивать. "

Избиения начались возле второго подъезда дома №33 по улице Солнечной, затем парня перетащили через полгорода на детскую площадку 19-го квартала, – пишет «ВСатке.ру». – Удары направлялись преимущественно в голову, а конечной точкой расправы стали 9 ножевых ранений, которые нанес один из нападавших. Парня били порядка 3,5 часов, в людных местах, но никто не вмешался и не остановил это кровавое действо. Лишь двое молодых людей, увидевших драку, сначала присоединились к нападавшим, но разобравшись в происходящим, посоветовали оставить ребенка в покое и отправились дальше по своим делам».

Позднее выяснилось, что подростка просто оговорили: ни к воровству, ни к домогательствам он отношения не имел. У саткинца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, многочисленные побои и 9 ножевых ранений. Парень до сих пор проходит восстановительные процедуры, вынужден перейти на домашнее обучение. «На руках матери заключения судмедэкспертизы, многочисленных врачей, документы, подтверждающие причиненный сыну вред, но уголовное дело было возбуждено только по факту нанесенных ножевых ранений. Все 17 в один голос говорят, что не били, а следователи верят. Был один из них, который признался поначалу, но, получив все от той же компании, изменил свои показания», – пишет издание.

При этом, по словам женщины, это далеко не первый случай расправы банды подростков над сверстниками. Она настаивает: виновные, наконец, должны понести наказание. Саткинка обратилась к горожанам с просьбой связаться с семьей пострадавшего подростка свидетелей его избиения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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