Владимир Путин поручил принять закон о квотировании выбросов, буксующий два года

Президент России Владимир Путин потребовал принять закон о квотировании выбросов на ближайшей сессии Госдумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тему экологии президент России не обошел в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Одним из требований Владимира Путина стало скорейшее принятие закона о квотировании выбросов промышленных предприятий.

«Позитивный эффект от перехода промышленности на строгие природоохранные стандарты должен вывести промышленные города и регионы из ситуации экологического бедствия. Необходимо установить строгую ответственность и зафиксировать все это в законе. Знаю, что влиятельные лоббисты стараются притормозить этот процесс. Но так не может продолжаться бесконечно. Предлагаю принять этот закон в весеннюю сессию», – заявил глава государства.

Напомним, с инициативой принятия закона в конце 2016 года выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, предложив пересмотреть механизм квотирования выбросов с учетом сводных расчетов ПДК. Однако оптимизм экологов, рожденный этой инициативой, быстро сошел на нет. В течение практически всего 2017 года в правительстве региона шла работа над законопроектом. Однако, в итоге, первую редакцию законопроекта в Москве отвергли, прислав в феврале 2018 года отрицательное заключение.

В мае в правительстве России отвергли и вторую редакцию законопроекта. А федеральное минэкологии тем временем начала разрабатывать свой законопроект. Но и его в Госдуме несколько раз заворачивали, возвращая в правительство.

Наконец, в декабре прошлого года министр экологии России Дмитрий Кобылкин предложил сузить ограничить действие будущего закона Челябинской областью. «Я думаю, что как пилотный проект можно это провести без проблем и посмотреть», – сообщил министр, пообещав закончить работу над законопроектом в первом квартале нынешнего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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