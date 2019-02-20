Прокурор Челябинской области требует лишить мандата депутата с чешскими активами

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин исполнил угрозу подать в суд на региональный парламент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокурор Челябинской области Виталий Лопин направил в Центральный районный суд Челябинска иск к региональному парламенту с требованием лишить мандата депутат Николая Янова. Ранее пресс-служба надзорного ведомства сообщала, что депутат нарушил требования антикоррупционного законодательства.

Напомним, в прошлом году в СМИ появилась информация о том, что Николай Янов владеет фирмой, зарегистрированной в Чехии. Между тем, декларациях о доходах за предыдущие три года он заявлял, что счетов и имущества за рубежом у него нет.

По результатам прокурорской проверки прокурор направил в Законодательное собрание Челябинской области информацию о необходимости проверки достоверности сведений о доходах депутата. Однако в парламенте ограничились лишь устным опросом Янова. В ходе него депутат заявил, что переоформил свою долю в иностранной фирме на дочь еще в 2014 году. На этом «проверка» и закончилась.

Такая снисходительность не устроила надзорное ведомство, и в ходе итоговой пресс-конференции прокурор Челябинской области Виталий Лопин заявил, что готовит иск. Теперь оценку действиям заксобрания даст суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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