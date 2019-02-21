Копейчанин, всадивший в голову пасынку топор для разделки туш, отправится за решетку

В Копейске огласили приговор мужчине, пытавшемуся убить пасынка топором для разделки мяса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Копейский городской суд признал копейчанина виновным в покушении на убийство.

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел в апреле 2018 года в квартире многоквартирного дома по улице Гольца в Копейске. 55-летний мужчина сначала избил 35-летнего сына своей сожительницы. Потом взял топор для разделки мяса и попытался довершить начатое. От первого удара пасынок увернулся, второй пришелся ему в лицо.

Помешала отчиму бабушка мужчины, повисшая на руке разъяренного копейчанина: пока тот пытался освободиться от нее, его оппонент закрылся в другой комнате. Тогда горожанин решил не дожидаться полиции и сбежал. Его объявили в федеральный розыск и задержали в сентябре прошедшего года.

Свою вину южноуралец так и не признал, настаивая, что ссору спровоцировал пасынок: якобы, изрядно приняв на грудь, он требовал «продолжения банкета», угрожая при этом отчиму отверткой.

Копейский городской суд признал горожанина виновным в покушении на убийство и приговорил к восьми годам лишения свободы: первые три из них ему придется провести в тюрьме, остальные – в колонии особо режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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