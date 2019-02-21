XXI век: жители челябинского поселка топят снег, чтобы попить и умыться

Из-за серьезной аварии жители челябинского поселка третьи сутки остаются без водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария на центральном водоводе поселка ЧВВАКУШ произошла 19 февраля. С 9:00 вторника его жители остаются без воды.

В перимерт отключения попали дома по улицам Бурденюка, Героя России Молодова, Шагольская. Отменены занятия в поселковых школе и детском саду. Для жителей поселка организовали подвозу воды, на короткое время утром и вечером вода поступает в систему водоснабжения, но добирается далеко не до всех этажей.

«Некоторые ходят в лес за снегом, чтобы его растопить, – пишет 31tv.ru. – Те жители, у кого есть вода, предлагают помощь своим соседям». По данным издания, работу по устранению аварии проводит ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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