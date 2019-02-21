В Челябинске задержали банду рецидивистов, грабившую знакомых и таксистов

Полиция задержали трех челябинцев по подозрению в совершении разбойных нападений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на территории областного центра сотрудниками уголовного розыска городского управления МВД задержаны трое ранее судимых за совершение аналогичных преступлений жителей Челябинской области в возрасте от 22 до 26 лет.

«Полицейские установили причастность задержанных к совершению двух фактов разбойных нападений, совершенных ими в феврале текущего года в отношении жителей Челябинска. В обоих случая задержанные использовали в качестве оружия ножи и под угрозой их применения похищали ценности и денежные средства», – рассказали в силовом ведомстве.

В первом случае грабители похитили ноутбук, деньги и золотые украшения на общую сумму около 79 тысяч рублей у своего знакомого, 1995 года рождения, находясь в его квартире. В другом случае – забрали 3 тысячи рублей у перевозившего их таксиста.

Похищенное имущество злоумышленники сбывали, а вырученными средствами распоряжались по своему усмотрению.

По данным фактам в отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 и 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Максимальная санкция данных частей статьи – лишение свободы на срок до десяти и двенадцати лет.

«Благодаря своевременным заявлениям граждан в полицию о совершенных противоправных деяниях, а также в результате грамотных и профессиональных действий сотрудников челябинского гарнизона полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками управлений МВД России по городу Ростов-на-Дону и Курганской области все трое подозреваемых, пытавшихся скрыться в разных направлениях, задержаны в кратчайшие сроки, двое из них на территории Челябинской и Курганской областей, третий – на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время следования в Сочи», – сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пострадавшим от действий задержанных либо ставшим свидетелями их противоправных деяний, необходимо обратиться в полицию по телефону службы «02» или в дежурную часть районного отдела полиции УМВД России по Челябинску по месту совершения преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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